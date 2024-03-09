iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа оценил шансы на проведение боя с победителем Усик - Фьюри

Британец заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 11:56
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа заявил, что намерен встретиться с победителем боя за бесспорный титул между его Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам боксера, он не расстроится, если такой поединок не удастся организовать.

Читай также: Фьюри сообщил дату реванша с Усиком

"Хочу ли я драться с победителем боя Фьюри-Усик? Да. Если я им нужен, то они могут постучать в мои двери. 

Я же просто хочу быть лучше каждый раз, когда дерусь. Я просто хочу быть лучшим и стараюсь показывать это в каждом поединке. Для меня ничего не меняется. Если они постучат в мою дверь, тогда мы будем драться", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

Статьи по теме

"Я был ужасен": Фьюри неожиданно расхвалил Джошуа за победу над Нганну "Я был ужасен": Фьюри неожиданно расхвалил Джошуа за победу над Нганну
"Дело больше не в деньгах": Атлас назвал причину победы Джошуа над Нганну "Дело больше не в деньгах": Атлас назвал причину победы Джошуа над Нганну
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа - Нганну: лучшие кадры боя в Саудовской Аравии Джошуа - Нганну: лучшие кадры боя в Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя
Джошуа брутально нокаутировал Нганну во втором раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в США стартовал восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Гимнастика13:49
Ковтун превзошел олимпийского чемпиона и взял золото на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике
НБА13:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный блок-шот Спенсера Динвидди возглавил рейтинг
Украина13:20
Полесье объявил о подписании защитника Днепра-1
Бокс13:00
Хирн предсказал, как завершится бой Джошуа - Фьюри
Бокс12:59
"Скоро увидимся": Чжилей обратился к Паркеру после поражения
Бокс12:40
"Я был ужасен": Фьюри неожиданно расхвалил Джошуа за победу над Нганну
Евро-202412:29
Ожидается аншлаг: на матч Босния и Герцеговина - Украина распроданы все билеты
Биатлон12:15
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на восьмом этапе Кубка мира
Бокс11:56
Джошуа оценил шансы на проведение боя с победителем Усик - Фьюри
Бокс11:48
"Это прописано в контракте": Паркер подтвердил проведение реванша с Чжилеем
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK