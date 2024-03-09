Джошуа оценил шансы на проведение боя с победителем Усик - Фьюри

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа заявил, что намерен встретиться с победителем боя за бесспорный титул между его Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам боксера, он не расстроится, если такой поединок не удастся организовать.

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"Хочу ли я драться с победителем боя Фьюри-Усик? Да. Если я им нужен, то они могут постучать в мои двери.

Я же просто хочу быть лучше каждый раз, когда дерусь. Я просто хочу быть лучшим и стараюсь показывать это в каждом поединке. Для меня ничего не меняется. Если они постучат в мою дверь, тогда мы будем драться", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, Джошуа и Нганну провели поединок на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Британец нокаутировал своего оппонента во втором раунде.

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