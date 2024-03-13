Боксер, спарринговавший с Усиком и Фьюри, бросил вызов Джошуа

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе заявил о своем желании разделить ринг с бывшим чемпионом мира в его весовой категории Энтони Джошуа.

По словам боксера, они могли бы провести поединок в одной из африканских стран.

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"Если ты хочешь провести бой в Конго, Нигерии, в Африке, то тебе следует драться со мной, а не с Нганну.

Огромное уважение Фрэнсису, но я должен кое-что прояснить: Энтони Джошуа приедет и встретится с настоящим гигантом африканского бокса Мартином Баколе", - приводит слова боксера Dazn.

Напомним, Джошуа победил Нганну, нокаутировав его во втором раунде.

Ранее менеджер Усика отреагировал на победу Джошуа над Нганну.

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