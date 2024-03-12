Менеджер Усика отреагировал на победу Джошуа над Нганну

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал победу Энтони Джошуа в бою против Фрэнсиса Нганну.

По словам специалиста, британец, хоть и показал отличное выступление, но сделал то, что должен был.

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"С одной стороны, Джошуа меня впечатлил. С другой, это бокс против ММА. Но Энтони казался собранным, он в хорошем расположении духа. Он не суетился, не проявлял никаких эмоций. Мне это очень и очень понравилось.

Кажется ли он другим бойцом в сравнении с поединками против Усика? Мы не можем оглядываться и говорить, о чем он думал и как был настроен на эти бои. Тогда дважды победителем был Усик, но в поединке с Нганну и в предыдущих боях Джошуа выглядел очень хорошо", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Джошуа нокаутировал Нганну во втором раунде поединка.

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