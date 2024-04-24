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"Собираюсь сделать свою работу": Мунгия оценил свои шансы в бою с Альваресом

Мексиканец испытает свои силы в противостоянии с абсолютным чемпионом.
Сегодня, 12:14
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия поделился мыслями о бое с абсолютным чемпионом дивизиона Саулем Альваресом.

Мексиканский боксер отметил, что подходит к поединку с соотечественником в оптимальной форме и сделает все возможное для победы.

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"Подготовка проходит очень хорошо. Без сомнения, это мой лучший тренировочный лагерь. Работа с легендарным Фредди Роучем меня очень мотивировала. Он доверяет мне и очень помог.

Когда я получил этот бой, то был сильно взволнован, потому что знаю, насколько это большая возможность. Могу уже сейчас сказать, что я на сто процентов готов к этому поединку.

Это важно не только для бокса, но и для моей страны. Мне не терпится представить Мексику на ринге. Любое противостояние на таком уровне будет тяжелым, но нет сомнений, что фанатов ждет захватывающий бой.

Я собираюсь пойти туда и сделать свою работу. Меня не волнует, что говорят со стороны. Я просто собираюсь максимально использовать эту возможность. Я всегда следил за Канело, даже когда мы выступали в разных дивизионах, но теперь я подерусь с лучшим бойцом в во втором среднем весе.

Я уважаю Канело, но сделаю все возможное, чтобы уйти домой победителем", - приводит слова Мунгии Fightmag.

Напомним, что бой Альварес - Мунгия состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Ранее Альварес также оценил бой с Мунгией.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Хайме Мунгия

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