Альварес назвал цену для боя с соперником Гвоздика

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес высказался о поединке против Дэвида Бенавидеса.

По словам мексиканца, он готов выйти в ринг с представителем США за 150-200 миллионов долларов.

Читай также: "Такого уже давно не было": Альварес оценил бой с Хайме Мунгией

"Кто он такой, чтобы предлагать мне деньги? Он не тот человек, который может предлагать мне деньги. Если ко мне придет кто-то из промоутеров и предложит 150-200 миллионов, я буду драться хоть завтра. Я дерусь с Мунгией только потому, что появились дополнительные 25 миллионов.

Чувствую ли я давление относительно боя с Бенавидеса? Помните, как все происходило перед боем с Головкиным? Я дрался с Головкиным, Каллумом Смитом, Билли Джо Сондерсом и Калебом Плантом, но вам, ребята, никогда не будет достаточно. Я больше не должен никому ничего доказывать. Я сделал все в своей карьере", - приводит слова Альвареса Boxing News 24.

Напомним, Бенавидес проведет бой против Гвоздика за временный титул WBC в полутяжелом весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!