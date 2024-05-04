Канело - Мунгия: результаты взвешивания
Мексиканцы определят, кто из них лучший боксер.
Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес проведет поединок против Хайме Мунгии.
В преддверии боя прошла процедура взвешивания участников боксерского шоу от промоутерской компании PBC.
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Альварес оказался немного легче своего оппонента.
Результаты взвешивания Альварес - Мунгия:
- Сауль Альварес - 166,8 фунта (75.65 кг)
- Хайме Мунгия - 167,4 фунта (75.93 кг)
Напомним, что бой Альварес - Мунгия состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.
Ранее Мунгия рассказал, за счет чего может победить Альвареса.
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