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Канело - Мунгия: результаты взвешивания

Мексиканцы определят, кто из них лучший боксер.
Сегодня, 10:44
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес проведет поединок против Хайме Мунгии.

В преддверии боя прошла процедура взвешивания участников боксерского шоу от промоутерской компании PBC.

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Альварес оказался немного легче своего оппонента.

Результаты взвешивания Альварес - Мунгия:

  • Сауль Альварес - 166,8 фунта (75.65 кг)
  • Хайме Мунгия - 167,4 фунта (75.93 кг)

Напомним, что бой Альварес - Мунгия состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Ранее Мунгия рассказал, за счет чего может победить Альвареса.

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