Мунгия рассказал, за счет чего может победить Альвареса
Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия высказался о будущем бое с абсолютным чемпионом дивизиона Саулем Альваресом.
Мексиканский боксер считает, что его преимуществом в противостоянии с именитым соотечественником будет молодость.
"Канело имеет большой опыт, он встречался с великими бойцами. Возможно, у меня не такое резюме, но на моей стороне молодость. Я собираюсь продемонстрировать, на что способен в субботу вечером.
Я рад, что Альварес хочет нокаутировать меня, потому что придерживаюсь такого же менталитета. Я нокаутирую его.
Это будет отличный бой. За пределами ринга Канело может пользоваться моим уважением, но внутри оно исчезнет", - приводит слова Мунгии Fightnews.com.
Напомним, что бой Альварес - Мунгия состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.
Ранее промоутер Мунгии сделал дерзкое предупреждение Альваресу.
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