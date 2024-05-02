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Мунгия рассказал, за счет чего может победить Альвареса

Мексиканский боксер выделил свое преимущество над абсолютным чемпионом.
Сегодня, 13:58
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images

Обладатель пояса WBC Silver во втором среднем весе Хайме Мунгия высказался о будущем бое с абсолютным чемпионом дивизиона Саулем Альваресом.

Мексиканский боксер считает, что его преимуществом в противостоянии с именитым соотечественником будет молодость.

"Канело имеет большой опыт, он встречался с великими бойцами. Возможно, у меня не такое резюме, но на моей стороне молодость. Я собираюсь продемонстрировать, на что способен в субботу вечером.

Я рад, что Альварес хочет нокаутировать меня, потому что придерживаюсь такого же менталитета. Я нокаутирую его.

Это будет отличный бой. За пределами ринга Канело может пользоваться моим уважением, но внутри оно исчезнет", - приводит слова Мунгии Fightnews.com.

Напомним, что бой Альварес - Мунгия состоится 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.

Ранее промоутер Мунгии сделал дерзкое предупреждение Альваресу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Хайме Мунгия

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