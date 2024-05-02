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Канело - Мунгия: видео битвы взглядов

Боксеры проведут поединок через несколько дней.
Сегодня, 11:04
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images
Сауль Альварес и Хайме Мунгия / Getty Images

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) проведет поединок против Хайме Мунгии (43-0, 34 KO).

Незадолго до поединка боксеры провели битву взглядов.

Поединок состоится 4 мая в Лас-Вегасе.

Канело свой последний бой провел в сентябре прошлого года, победив решением судей Джермелла Чарло. Мунгия нокаутировал Джона Райдера в январе.

Ранее сообщалось, что допинг-тест Райана Гарсии перед боем с Хэйни показал положительный результат.

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