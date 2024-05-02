Канело - Мунгия: видео битвы взглядов

Боксеры проведут поединок через несколько дней.

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2, 39 KO) проведет поединок против Хайме Мунгии (43-0, 34 KO).

Незадолго до поединка боксеры провели битву взглядов.

FACE OFF 😤



Tune in now via link in bio 🔥 #CaneloMunguia | May 4: Las Vegas | Live on DAZN: Click link in bio to buy pic.twitter.com/qtruyv6Mur — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 1, 2024

Поединок состоится 4 мая в Лас-Вегасе.

Канело свой последний бой провел в сентябре прошлого года, победив решением судей Джермелла Чарло. Мунгия нокаутировал Джона Райдера в январе.

Ранее сообщалось, что допинг-тест Райана Гарсии перед боем с Хэйни показал положительный результат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!