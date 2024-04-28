Альварес назвал единственный бой, для которого готов подняться в весе

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес заявил, что может подняться в полутяжелый дивизион ради боя против обладателя титула WBA Дмитрия Бивола.

Мексиканец хочет взять реванш у российского боксера за поражение единогласным решением судей в поединке в мае 2022 года.

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"Единственная причина, по которой я бы поднялся в полутяжелый вес - это реванш с Биволом. Это единственная причина.

Я не одержим проведением реванша, но, если будет возможность, и мы сможем договориться об условиях, то я бы с удовольствием его устроил", - сказал Альварес в комментарии One On One.

Ранее Хайме Мунгия оценил свои шансы в бою с Саулем Альваресом.

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