Сауль Альварес назвал любимого боксера

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) рассказал, кто является его любимым боксером.

По словам 33-летнего мексиканца, ему очень сильно нравится Мохаммед Али.

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"Мой любимый боксер – Мохаммед Али".

🔥 @Canelo's favorite boxer 🙌



Who’s yours? 👀#CaneloMunguia | May 4: Las Vegas | Live on DAZN: Click link in bio to buy 🇲🇽 pic.twitter.com/PBUX4SsqPm — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) April 23, 2024

Ранее Канело заявлял, что считает Али лучшим боксером в истории.

Следующий поединок Альварес проведет 4 мая в Лас-Вегасе против соотечественника Хайме Мунгии.

Ранее Хэйни признался, почему проиграл Райану Гарсии.

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