iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Родиться в Украине - это приговор?": Менеджера Ломаченко возмутил результат боя Деревянченко - Мунгия

Украинский боксер потерпел поражение от мексиканца единогласным решением судей.
Сегодня, 13:59
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас резко отреагировал на поражение Сергея Деревянченко в поединке с Хайме Мунгией.

По его мнению, результат боя несправедливый, а украинского боксера ограбили, как и его клиента в противостоянии с Девином Хэйни.

Читай также: Мунгия в тяжелом поединке одолел Деревянченко

"Эта игра больше не такая интересная, как раньше. Это безумие, что комиссии держат этих нечестных судей. Я бы хотел, чтобы они пришли на спарринг-сессию и почувствовали ринг. Или, возможно, родиться в Украине - это приговор?

Сергей упал в 12-м раунде, ну и что? Он все равно выиграл бой. Его ограбили не так жестко, как Лому, но все равно ограбили. Добро пожаловать в Украину", - написал Климас в Twitter.

Ранее Хайме Мунгия оценил свою победу над Сергеем Деревянченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эгис Климас Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

Статьи по теме

"Потребовалось много усилий": Мунгия оценил свою победу над Деревянченко "Потребовалось много усилий": Мунгия оценил свою победу над Деревянченко
Мунгия в тяжелом поединке одолел Деревянченко Мунгия в тяжелом поединке одолел Деревянченко
Германия - Украина: видео онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва Германия - Украина: видео онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Гвардиола быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом Гвардиола быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом
Помочь журналистам

Видео

Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций
Фиорентина - Вест Хэм 1:2 Видео голов и лучших моментов финала Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров
Плей-офф НБА: Денвер в третий раз обыграл Майами и близок к победе
просмотров

Последние новости

Евро-202415:00
Германия - Украина: видео онлайн-трансляция пресс-конференции Реброва
Европа14:50
Гвардиола быстрее всех одержал 300 побед с английским клубом
Евро-202414:35
"Любит умный футбол": Ярмоленко высказался о начале работы Реброва в сборной Украины
Украина14:03
Брат защитника Динамо погиб при обороне Мариуполя
Бокс13:59
"Родиться в Украине - это приговор?": Менеджера Ломаченко возмутил результат боя Деревянченко - Мунгия
ММА13:40
Бои без правил: расписание боев и турниров
Лига Чемпионов13:38
Загулял: Легенда Интера исчез перед финалом Лиги чемпионов, хотя должен был комментировать матч
Европа13:10
МЮ попытается сбить цену с голкипера Порту
12:56
Украина вышла в финал чемпионата мира по Socca, в безумном матче обыграв Хорватию
Бокс12:42
"Потребовалось много усилий": Мунгия оценил свою победу над Деревянченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK