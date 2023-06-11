"Родиться в Украине - это приговор?": Менеджера Ломаченко возмутил результат боя Деревянченко - Мунгия

Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас резко отреагировал на поражение Сергея Деревянченко в поединке с Хайме Мунгией.

По его мнению, результат боя несправедливый, а украинского боксера ограбили, как и его клиента в противостоянии с Девином Хэйни.

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"Эта игра больше не такая интересная, как раньше. Это безумие, что комиссии держат этих нечестных судей. Я бы хотел, чтобы они пришли на спарринг-сессию и почувствовали ринг. Или, возможно, родиться в Украине - это приговор?

Сергей упал в 12-м раунде, ну и что? Он все равно выиграл бой. Его ограбили не так жестко, как Лому, но все равно ограбили. Добро пожаловать в Украину", - написал Климас в Twitter.

Ранее Хайме Мунгия оценил свою победу над Сергеем Деревянченко.