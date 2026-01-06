IBF предложила Хайме Мунгии бой за вакантный титул

После отказа Альвареса IBF предлагает встретиться с Иглесиасом.

IBF предложила Хайме Мунгии провести бой с Ослейсом Иглесиасом за вакантный титул чемпиона мира.

По данным BoxingScene, сторонам дается три дня на ответ. Если боксеры согласятся, они перейдут на следующую стадию, и будет назначен период переговоров.

Отметим, что ранее Иглесиас мог провести бой с Саулем Альваресом, однако Альварес отказался биться из-за операции на локте. До этого Иглесиас победил россиянина Владимира Шишкина в претендентском бою по версии IBF.

Тем временем последний бой Хайме Мунгии был против француза Бруно Сураче, и именно мексиканский боксер одержал победу.

К слову, Фьюри нацелен на титульный бой после паузы.

