IBF предложила Хайме Мунгии бой за вакантный титул

После отказа Альвареса IBF предлагает встретиться с Иглесиасом.
Сегодня, 12:01       Автор: Валентина Чорноштан
Хайме Мунгия / Getty Images
Хайме Мунгия / Getty Images

IBF предложила Хайме Мунгии провести бой с Ослейсом Иглесиасом за вакантный титул чемпиона мира.

По данным BoxingScene, сторонам дается три дня на ответ. Если боксеры согласятся, они перейдут на следующую стадию, и будет назначен период переговоров.

Отметим, что ранее Иглесиас мог провести бой с Саулем Альваресом, однако Альварес отказался биться из-за операции на локте. До этого Иглесиас победил россиянина Владимира Шишкина в претендентском бою по версии IBF.

Тем временем последний бой Хайме Мунгии был против француза Бруно Сураче, и именно мексиканский боксер одержал победу.

К слову, Фьюри нацелен на титульный бой после паузы.

