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"Знал, что не победит на равных": Соперник пойманного на допинге Мунгии отреагировал на скандал

Француз Бруно Сурас выразил надежду, что его поражение от мексиканца в реванше аннулируют.
29 мая, 21:18       Автор: Игорь Мищук
Хайме Мунгия и Бруно Сурас / Getty Images
Хайме Мунгия и Бруно Сурас / Getty Images

Бруно Сурас прокомментировал информацию о том, что бывший чемпион мира в первом среднем весе и экс-претендент в суперсреднем дивизионе Хайме Мунгия провалил тест на допинг после их реванша.

Французский боксер раскритиковал своего последнего оппонента и призвал аннулировать победу мексиканца в их повторном поединке.

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"Я шокирован новостью о том, что Хайме Мунгия сдал положительный тест на запрещенное вещество. В боксе нет места обману, этот вид спорта и так достаточно опасен

Я отправился в Мексику и честно нокаутировал Мунгию в декабре. И я был достаточно любезен, чтобы предоставить ему реванш в мае. Он знал, что не сможет победить меня на равных. Я верю, что этот результат будет немедленно аннулирован", - приводит слова Сураса The Ring.

Напомним, что в декабре 2024 года Мунгия потерпел сенсационное поражение нокаутом в шестом раунде от Сураса. В мае этого года состоялся незамедлительный реванш, в котором мексиканец закрыл неожиданную неудачу, одолев француза единогласным решением судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг Хайме Мунгия

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