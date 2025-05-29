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Бывший соперник Деревянченко сдал положительный тест на допинг после боя

Мексиканец в последнем бою победил Бруно Сураче.
29 мая, 20:24       Автор: Митя Шитко
Хайме Мунгия / Getty Images
Хайме Мунгия / Getty Images

Боксер второго среднего веса Хайме Мунгия (45-2, 35 КО) сдал положительный тест на допинг.

Как сообщает Ring Magazine, проба А, взятая VADA 4 мая после победы над французом Бруно Сураче (26-1-2, 5 KO), показала неблагоприятный аналитический результат экзогенного происхождения метаболитов тестостерона.

У Мунгии есть 10 дней, чтобы подать запрос на анализ пробы Б. Если она будет положительной, то Хайме получит отстранение, а бой будет признан несостоявшимся.

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Мунгия одержал победу единогласным решением судей по итогам 12-раундового поединка – 117-111, 116-112, 117-111. Для Бруно поражение стало первым в профессиональной карьере.

Отметим, что в 2023 году Деревянченко провел бой против Мунгии, в котором уступил единогласным решением судей (112:115, 113:114, 113:114).

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия, который также отбывал наказание за допинг, сообщил, что перенес операцию.

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