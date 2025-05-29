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Украинский боксер: Половина моих проигранных боев - договорняки

Бывший спортсмен рассказал, как зарабатывал, специально проигрывая поединки.
Сегодня, 10:07       Автор: Василий Войтюк
Игорь Пилипенко / Чемпіон
Игорь Пилипенко / Чемпіон

Украинский супертяжеловес Игорь Пилипенко (6-54-2, 2 КО) открыл тайну о договорных боях в своей профессиональной карьере. 

По информации Чемпиона, бывший боксер более чем 20 раз проводил договорняки.

"Около половины проигранных мною боев – это именно такие договорные поединки".

Пилипенко рассказал, как именно это происходит.

"Например, мне звонит промоутер или менеджер. Говорит, что хочет устроить 8-раундовый бой со своим боксером. У него есть молодой перспективный боксер, в который он вкладывает в его профессиональную карьеру. Боится, что я могу у него выиграть. Поэтому хочет подстраховаться.

И предлагает мне доплату в несколько сотен евро за гарантированное поражение. Я на такие предложения обычно соглашался. Выходил на ринг, и как артист на сцене, играл свою роль", - рассказал Пилипенко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: договорные матчи

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