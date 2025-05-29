Украинский боксер: Половина моих проигранных боев - договорняки

Украинский супертяжеловес Игорь Пилипенко (6-54-2, 2 КО) открыл тайну о договорных боях в своей профессиональной карьере.

По информации Чемпиона, бывший боксер более чем 20 раз проводил договорняки.

"Около половины проигранных мною боев – это именно такие договорные поединки".

Пилипенко рассказал, как именно это происходит.

"Например, мне звонит промоутер или менеджер. Говорит, что хочет устроить 8-раундовый бой со своим боксером. У него есть молодой перспективный боксер, в который он вкладывает в его профессиональную карьеру. Боится, что я могу у него выиграть. Поэтому хочет подстраховаться.

И предлагает мне доплату в несколько сотен евро за гарантированное поражение. Я на такие предложения обычно соглашался. Выходил на ринг, и как артист на сцене, играл свою роль", - рассказал Пилипенко.



Следите за новостями бокса вместе с ISPORT.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!