Экс-игрок Динамо получил год дисквалификации за участие в договорных матчах

В республике беларусь вспыхнул скандал с договорными матчами с участием экс-игрока Динамо.

Как сообщается в пресс-релизе белорусской ассоциации футбола, Шахтер Солигорск, за который выступает Никита Корзун, был лишен титула чемпиона страны из-за "договорняков".

В следующем сезоне команду лишат 30 очок, а еще через год 20. Персональные санкции коснулись и самого Корзуна. Хавбека дисквалифицировали от футбола сроком на один год.

Также персональное показание понес полузащитник Динамо Брест Михаил Гордийчук.

Напомним, Корзун числился в системе Динамо Киев с 2016 по 2020 года. Именно из стана столичного клуба он перешел в солигорский Шахтер.