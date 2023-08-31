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Два матча Лиги конференций попали под подозрение УЕФА из-за букмекерской активности

Начато расследование на предмет возможных махинаций в поединках квалификации турнира.
Сегодня, 12:50
УЕФА проводит расследование по двум матчам Лиги конференций / Getty Images
УЕФА проводит расследование по двум матчам Лиги конференций / Getty Images

УЕФА проводит расследование по поводу двух матчей первого раунда квалификации Лиги конференций из-за подозрительной букмекерской активности, сопровождавшей эти поединки.

Как сообщает The Athletic, внимание Европейского футбольного союза привлекли ответные матчи в парах Арсенал Тиват (Черногория) - Алашкерт (Армения) и РФС (Латвия) - Македония (Северная Македония).

После ничьей 1:1 в первой игре армянский клуб во втором поединке разбил соперника со счетом 6:1, а латвийская команда после минимальной победы 1:0 разгромила оппонента 4:1 в ответном матче.

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Подозрительные модели ставок в этих матчах вызвали беспокойство УЕФА, поскольку могут свидетельствовать о возможных договорных играх или манипуляциях, неправомерном использовании внутренней информации или других противоправных действиях. Такие нарушения могут быть совершены одной командой, одним или несколькими отдельными игроками или официальными лицами матча.

В руководящем органе европейского футбола пока не раскрывают подробностей, чтобы не навредить расследованию.

"В соответствии со своей давней практикой УЕФА воздерживается от комментариев по поводу расследований или даже существования возможных расследований из-за предполагаемых договорных матчей, чтобы не ставить под угрозу процессы расследования", - говорится в заявлении организации.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа договорные матчи

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