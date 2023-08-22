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Динамо - Бешикташ: смотреть онлайн-трансляцию матча квалификации Лиги конференций 24.08.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Динамо и Бешикташем в отборе Лиги конференций.
Сегодня, 19:45
Динамо - Бешикташ: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев
Динамо - Бешикташ: онлайн-трансляция матча / ФК Динамо Киев

В четверг, 24 августа, киевское Динамо встретится со стамбульским Бешикташем в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Победитель этой пары завоюет путевку в групповой этап турнира, а проигравший вылетит из еврокубков.

Номинально домашний для киевлян матч Динамо - Бешикташ состоится в столице Румынии Бухаресте на стадионе Жулешти. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Бешикташ

Трансляция поединка квалификации Лиги конференций между Динамо и Бешикташем будет доступна в этой новости 24 августа и начать смотреть ее онлайн можно с 20:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале 2+2, YouTube-канале FootballHub и официальном YouTube-канале Динамо.

Напомним, что в третьем квалификационном раунде Лиги конференций Динамо прошло Арис. В первом поединке "бело-синие" уступили греческой команде со счетом 0:1, но в ответном матче одержали победу 2:1 и выиграли серию пенальти 6:5.

Бешикташ в свою очередь прошел уже две стадии отбора в Лиге конференций, одолев поочередно албанскую Тирану (3:1, 2:0) и азербайджанский Нефтчи (3:1, 2:1).

Всего в своей истории Динамо и Бешикташ провели между собой десять матчей, и на данный момент очевидное преимущество в личных встречах на стороне украинской команды: шесть побед, две ничьи и два поражения. Общий показатель забитых и пропущенных мячей в этих поединках составляет 24:6 в пользу киевлян.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций между Бешикташем и Динамо состоится в четверг, 31 августа, в Стамбуле.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей Лиги конференций сезона-2023/24.

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