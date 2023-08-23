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Динамо - Бешикташ: прогноз на матч 24.08.2023 квалификации Лиги конференций

Команды сыграют в отборе в групповой этап Лиги конференций. Узнай, у кого из команд больше шансов на победу в этом противостоянии.
Сегодня, 12:55
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев
Футболисты Динамо / ФК Динамо Киев

В четверг, 24 августа, киевское Динамо продолжит свое выступление в отборе Лиги конференций.

Соперником украинского клуба на стадии плей-офф отбора станет турецкий Бешикташ.

Номинально домашний для киевлян матч Динамо - Бешикташ состоится в столице Румынии Бухаресте на стадионе Жулешти. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Динамо - Бешикташ

Фаворитом первого матча отборочного раунда Лиги конференций считается словацкий клуб. По мнению экспертов, у гостей поля больше шансов на успех.

Прогноз букмекеров на матч Динамо - Бешикташ:

  • Победа Динамо: 3,61
  • Ничья: 3,45
  • Победа Бешикташа: 2,11

Шансы на общий успех в двухматчевом противостоянии и выход в групповой этап турнира больше у турецкой команды - 1.26, а у Динамо - 3.9. Что касается голов, то аналитики верят, что голов будет много. На тотал больше 2.5 можно поставить с коэффициентом - 1.87.

Статистика противостояния Динамо - Бешикташ

Команды между собой имеют большую историю личных встреч. Первое противостояние прошло в 1987 году. 

За это время клубы сыграют десять игр, в которых лучше статистика у Динамо. На счету "бело-синих" шесть побед, два выиграла у турецкого коллектива и еще дважды команды сыграли вничью.

На пути к данному этапу отбора Динамо выбило Арис из Кипра, а Бешикташ прошел Тирану из Албании и Нефтчи из Азербайджан.

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