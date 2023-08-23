Динамо - Бешикташ: прогноз на матч 24.08.2023 квалификации Лиги конференций
В четверг, 24 августа, киевское Динамо продолжит свое выступление в отборе Лиги конференций.
Соперником украинского клуба на стадии плей-офф отбора станет турецкий Бешикташ.
Номинально домашний для киевлян матч Динамо - Бешикташ состоится в столице Румынии Бухаресте на стадионе Жулешти. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Динамо - Бешикташ
Фаворитом первого матча отборочного раунда Лиги конференций считается словацкий клуб. По мнению экспертов, у гостей поля больше шансов на успех.
Прогноз букмекеров на матч Динамо - Бешикташ:
- Победа Динамо: 3,61
- Ничья: 3,45
- Победа Бешикташа: 2,11
Шансы на общий успех в двухматчевом противостоянии и выход в групповой этап турнира больше у турецкой команды - 1.26, а у Динамо - 3.9. Что касается голов, то аналитики верят, что голов будет много. На тотал больше 2.5 можно поставить с коэффициентом - 1.87.
Статистика противостояния Динамо - Бешикташ
Команды между собой имеют большую историю личных встреч. Первое противостояние прошло в 1987 году.
За это время клубы сыграют десять игр, в которых лучше статистика у Динамо. На счету "бело-синих" шесть побед, два выиграла у турецкого коллектива и еще дважды команды сыграли вничью.
На пути к данному этапу отбора Динамо выбило Арис из Кипра, а Бешикташ прошел Тирану из Албании и Нефтчи из Азербайджан.
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