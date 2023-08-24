Динамо - Бешикташ: видео голов и обзор матча Лиги конференций

В четверг, 24 августа, в рамках квалификации Лиги конференций киевское Динамо сыграло с турецким Бешикташем.

В первом тайме турки вышли вперед благодаря пенальти, а вот во второй половине игре команды устроили настоящую перестрелку.

Динамовцы дважды отыгрывались по ходу матча, однако в самом конце поединка все же упустили победу. Итоговый счет - 3:2.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лиги конференций Динамо - Бешикташ

Динамо - Бешикташ 2:3

Голы: Шапаренко, 60, Волошин, 66 - Абубакар (пенальти), 40, Колли, 64, Зайнтудинов, 90+5

Владение мячом: 49% - 51%

Удары: 10 - 10

Удары в створ: 6 - 6

Фолы: 8 - 8

Атаки: 88 - 94

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шапаренко - Караваев (Бенито, 90+6), Буяльский (Царенко, 90), Волошин (Диалло, 76) - Ванат.

Бешикташ: Гюнок - Розье, Амарти, Колли, Масуаку (Зайнутдинов, 46) - Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш - Булут, Абубакар (Тосун, 89), Мулека.

Предупреждения: Дубинчак, 90+1 - Розье, 79, Хаджиахметович, 89