Райан Гарсия сообщил, что перенес операцию

Американский представитель полусреднего веса Райан Гарсия сообщил, что успешно перенес операцию на руке.

Боксер получил повреждение во время тренировочного лагеря перед своим последним поединком с Роландо Ромеро, которому он уступил единогласным решениям судей.

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"Я перенес операцию на руке. То, что мне нужно было ее сделать, я никогда не использовал в качестве оправдания результата боя.

Пресса будет сообщать об операции. Я просто счастлив, что все прошло удачно. Благодарю за любовь и поддержку людей, которые поддерживали меня на протяжении карьеры", - написал Гарсия в сети X.

Ранее промоутер посоветовал Райану Гарсии отказаться от реванша с Девином Хэйни.

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