"Уверен, что меня оправдают": Околи отреагировал на проваленный допинг-тест

Экс-чемпион попытался объяснить, как запрещенные вещества попали в его организм.
Вчера, 22:35       Автор: Игорь Мищук
Лоуренс Околи / Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Лоуренс Околи прокомментировал свой положительный тест на допинг, из-за которого сорвался его бой против Тони Йоки.

Британский боксер отметил, что запрещенные вещества могли попасть в его организм вследствие лечения после травмы, и выразил уверенность, что его оправдают.

"Прежде чем кто-то начнет строить мрачные догадки: после травмы бицепса, полученной мной в прошлом году, во время этого сбора я получил травму локтя на той же руке. Я прошел курс лечения, и вот мы здесь. Я искренне надеюсь, что здравый смысл возьмет верх.

Я, конечно, буду в полной мере сотрудничать со всеми соответствующими органами и уверен, что любое расследование меня оправдает. В данный момент я не буду давать никаких дополнительных комментариев. Спасибо всем за поддержку, до скорой встречи", - написал Околи в Instagram.

Отметим, ранее Околи призвал лишить титула Александра Усика.

Бостон без Шульги уверенно повел в серии против Филадельфии
