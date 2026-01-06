Фьюри нацелился на титульный бой после паузы

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, накануне объявивший о возвращении на ринг после годичного простоя, поделился мыслями в своих социальных сетях относительно возможного боя за титул WBO с Фабио Уордли.

"Большой бой для Цыганского Короля после долгого перерыва. Это может быть вариантом позже, в 2026 году, если на то будет Божья воля", — написал Фьюри.

Напомним, что Фьюри начал профессиональную карьеру в декабре 2008 года. На его счету 34 победы, одна ничья и два поражения.

В последний раз он выходил на ринг в декабре 2024 года, когда проиграл Александру Усику единогласным решением судей. В январе 2025 года Фьюри объявил о завершении карьеры.

Также бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе ранее вызывал Цыганского Короля на бой в 2026 году.

