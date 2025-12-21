iSport.ua
Промоутер Джошуа раскрыл его ближайшие планы, вспомнив бой с Фьюри

Эдди Хирн рассказал, что ждет его клиента после победы над Джейком Полом.
Сегодня, 19:28       Автор: Игорь Мищук
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился планами по поводу его дальнейшей карьеры после досрочной победы над блогером Джейком Полом.

Представитель британского боксера отметил, что следующий бой его клиент может провести весной, после чего они рассчитывают устроить поединок с Тайсоном Фьюри.

Читай также: "Эй Джей здесь, жадное пузо": Джошуа бросил вызов Фьюри после победы над Полом

"Мы обсуждали возможный бой с Турки. Упоминались несколько соперников. Энтони прошел очень тяжелый тренировочный лагерь, восемь или девять недель с новой командой, которая хорошо его подготовила. Так что мы сядем вместе с этой командой и обсудим, когда он будет готов вернуться.

Дата возвращения - это то, над чем мы будем работать следующие четыре, пять, шесть дней, потому что мы не будем торопить его возвращение, если он еще не совсем готов. Но это не займет много времени, а наш план - бой весной, а затем, очевидно, поединок с Тайсоном Фьюри", - приводит слова Хирна Fight Hub TV.

Ранее Джошуа прокомментировал свою победу над Полом.

