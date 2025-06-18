iSport.ua
Русский Українська

Повторная проба Мунгии на допинг дала положительный результат

Мексиканскому экс-чемпиону грозит дисквалификация и аннулирование победы в последнем бою.
Сегодня, 18:48       Автор: Игорь Мищук
Хайме Мунгия / Getty Images
Хайме Мунгия / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом среднем весе и экс-претендент в суперсреднем дивизионе Хайме Мунгия будет дисквалифицирован после проваленного теста на допинг.

В мае после победы боксера в реванше с Бруно Сурасом его проба А дала положительный результат на наличие метаболитов тестостерона экзогенного происхождения. Как сообщает The Ring, вскрытие пробы Б только подтвердило присутствие в организме мексиканца запрещенных веществ.

Читай также: "Знал, что не победит на равных": Соперник пойманного на допинге Мунгии отреагировал на скандал

Сам Мунгия уже прокомментировал положительный результат повторной пробы.

"На протяжении всей моей карьеры и жизни я делал все правильно, и этот случай - не исключение. Я люблю бокс и я первый, кто хочет прояснить эту ситуацию, потому что бокс - это моя жизнь. Я не могу дождаться возвращения в ринг. Мы докажем, что никогда не проявляли неуважение к боксу, моим соперникам и не вводили в заблуждение болельщиков", - заявил боксер.

После вскрытия пробы Б решение по делу Мунгии должен будет вынести Британский боксерский совет (BBBofC). Мексиканскому боксеру грозит дисквалификация на 12 месяцев, а его реванш с Сурасом с большой долей вероятности будет признан несостоявшимся.

Напомним, что в декабре 2024 года Мунгия потерпел сенсационное поражение нокаутом в шестом раунде от Сураса. В мае этого года состоялся незамедлительный реванш, в котором мексиканец закрыл неожиданную неудачу, одолев француза единогласным решением судей, но после поединка провалил тест на допинг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: допинг Хайме Мунгия

Статьи по теме

"Знал, что не победит на равных": Соперник пойманного на допинге Мунгии отреагировал на скандал "Знал, что не победит на равных": Соперник пойманного на допинге Мунгии отреагировал на скандал
Мунгия реваншировался за сенсационное поражение от Сураса Мунгия реваншировался за сенсационное поражение от Сураса
Свитолина – о допинг-контроле: Смотрят, как ты моешься – чтобы, не дай Бог, ты пописал в душе Свитолина – о допинг-контроле: Смотрят, как ты моешься – чтобы, не дай Бог, ты пописал в душе
"Это насмешка": Промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой "Это насмешка": Промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Бокс19:46
"Это насмешка": Промоутер раскритиковал решение предоставить Пакьяо титульный бой
Европа19:42
Мудрик получил официальное обвинение в употреблении допинга
Формула 119:25
Ньюи переманил в Астон Мартин многолетнего соратника
Бокс18:48
Повторная проба Мунгии на допинг дала положительный результат
Европа18:37
Манчестер Сити получил нового капитана
НХЛ18:06
Форвард Флориды признан MVP Кубка Стэнли
Бокс17:55
"Идеальный соперник": Сиренко отреагировал на анонс боя с Новицким
Теннис17:30
Двукратная победительница Уимблдона получила уайлд-кард на турнир этого года
Европа17:08
Форвард Ювентуса выразил готовность перейти в другой клуб Серии А
Европа16:59
Реал договорился о продлении контракта с Куртуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK