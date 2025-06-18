Повторная проба Мунгии на допинг дала положительный результат

Бывший чемпион мира в первом среднем весе и экс-претендент в суперсреднем дивизионе Хайме Мунгия будет дисквалифицирован после проваленного теста на допинг.

В мае после победы боксера в реванше с Бруно Сурасом его проба А дала положительный результат на наличие метаболитов тестостерона экзогенного происхождения. Как сообщает The Ring, вскрытие пробы Б только подтвердило присутствие в организме мексиканца запрещенных веществ.

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Сам Мунгия уже прокомментировал положительный результат повторной пробы.

"На протяжении всей моей карьеры и жизни я делал все правильно, и этот случай - не исключение. Я люблю бокс и я первый, кто хочет прояснить эту ситуацию, потому что бокс - это моя жизнь. Я не могу дождаться возвращения в ринг. Мы докажем, что никогда не проявляли неуважение к боксу, моим соперникам и не вводили в заблуждение болельщиков", - заявил боксер.

После вскрытия пробы Б решение по делу Мунгии должен будет вынести Британский боксерский совет (BBBofC). Мексиканскому боксеру грозит дисквалификация на 12 месяцев, а его реванш с Сурасом с большой долей вероятности будет признан несостоявшимся.

Напомним, что в декабре 2024 года Мунгия потерпел сенсационное поражение нокаутом в шестом раунде от Сураса. В мае этого года состоялся незамедлительный реванш, в котором мексиканец закрыл неожиданную неудачу, одолев француза единогласным решением судей, но после поединка провалил тест на допинг.

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