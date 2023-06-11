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"Потребовалось много усилий": Мунгия оценил свою победу над Деревянченко

Мексиканец одолел украинского боксера в непростом поединке.
Сегодня, 12:42
Хайме Мунгия / Getty Images
Хайме Мунгия / Getty Images

Бывший чемпион в первом среднем весе Хайме Мунгия прокомментировал свою победу над экс-претендентом на титул в среднем дивизионе Сергеем Деревянченко.

По словам мексиканского боксера, этот успех дался ему непросто, но он доволен результатом.

"Я очень доволен боем. Это была большая победа. Мы допустили несколько ошибок, но не проиграли.

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Я доволен решением судей, но на самом деле мне потребовалось много усилий, чтобы этого добиться. Было сложно, но мы смогли его поймать в десятом раунде, а затем отправить в нокдаун в 12-м.

Думаю, что в конечно итоге мы добились победы благодаря моей подготовке. Мы очень усердно тренировались. Очевидно, что в зале все не так, как в ринге. Мы всегда усердно работаем и стремимся совершенствоваться", - приводит слова Мунгии Fightnews.com.

Напомним, что Мунгия победил Деревянченко единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

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