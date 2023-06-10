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Организаторы боя Деревянченко - Мунгия объявили, чей Крым, представляя украинца

Рожденного в Феодосии украинского боксера правильно презентовали на церемонии взвешивания.
Сегодня, 12:12
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский средневес Сергей Деревянченко (14-4, 10 KO) в своем ближайшем поединке сразится с экс-чемпионом мира в первом среднем весе, непобежденным мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 КО).

Бой состоится 10 июня на Toyota Arena в городе Онтарио, штат Калифорния, США.

Накануне поединка соперники прошли процедуру взвешивания, показав идентичные результаты.

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В ходе церемонии организаторы правильно представили рожденного в Феодосии украинского боксера, объявив его словами: "Сергей Деревянченко, Крым, Украина".

Отметим, ранее Сергей Деревянченко оценил значимость боя против Хайме Мунгии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

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