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"Победа вернет меня на путь к титулу": Деревянченко оценил свой ближайший бой

Украинский боксер будет противостоять мексиканцу Хайме Мунгии.
Сегодня, 10:29
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский представитель среднего веса Сергей Деревянченко поделился ожиданиями от своего ближайшего боя против мексиканца Хайме Мунгии.

По словам украинца, он сделает все ради победы в этом поединке с ранее небитым соперником.

"За последние несколько лет я участвовал в самых больших боях в среднем весе, и, как знают мои болельщики, я всегда выхожу сражаться.

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Я чувствую, что бой с Головкиным несколько лет назад должен был сложиться в мою пользу, поэтому вернуться к титульному поединку и стать чемпионом мира моя главная цель. Мунгия - отличный боец, и победа над ним вернет меня на путь к титулу чемпиона мира.

10 июня будет война, кровопролитие, и я готов отдать все, что имею, чтобы выйти победителем. Я буду стремиться одержать эту победу для себя, а также своей страны, Украины", - приводит слова Деревянченко DAZN.

Напомним, ранее бой Мунгия - Деревянченко был подтвержден и должен состояться 10 июня в Онтарио, штат Калифорния, США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко Хайме Мунгия

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