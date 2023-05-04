Следующий бой Деревянченко подтвержден

Украинский боксер встретится в ринге с небитым мексиканцем.

Украинский боксер среднего веса, трижды претендент на чемпионский пояс Сергей Деревянченко (14-4, 10 KO) получил соперника на ближайший бой.

Как сообщает Boxing Scene, в своем следующем поединке украинец встретится в ринге с экс-чемпионом мира в первом среднем весе, непобежденным мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 КО).

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Бой Мунгия - Деревянченко состоится 10 июня на Toyota Arena в городе Онтарио, штат Калифорния, США.

Отметим, что осенью 2021 года Деревянченко планировал провести поединок с Мунгией, но мексиканец отказался.

В последнем бою в июле 2022 года украинский боксер одолел единогласным решением судей американца Джошуа Конли.