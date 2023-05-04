Следующий бой Деревянченко подтвержден
Украинский боксер среднего веса, трижды претендент на чемпионский пояс Сергей Деревянченко (14-4, 10 KO) получил соперника на ближайший бой.
Как сообщает Boxing Scene, в своем следующем поединке украинец встретится в ринге с экс-чемпионом мира в первом среднем весе, непобежденным мексиканцем Хайме Мунгией (41-0, 33 КО).
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Бой Мунгия - Деревянченко состоится 10 июня на Toyota Arena в городе Онтарио, штат Калифорния, США.
𝙈𝙄𝘿𝘿𝙇𝙀𝙒𝙀𝙄𝙂𝙃𝙏 𝙈𝘼𝘿𝙉𝙀𝙎𝙎 🍿— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 3, 2023
Undefeated @jaimemunguia15 returns on June 10 against Sergiy Derevyanchenko, live on https://t.co/FoiaUucafv 🔥#MunguiaDerevyanchenko pic.twitter.com/MQdwSCu58E
Отметим, что осенью 2021 года Деревянченко планировал провести поединок с Мунгией, но мексиканец отказался.
В последнем бою в июле 2022 года украинский боксер одолел единогласным решением судей американца Джошуа Конли.