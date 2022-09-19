Деревянченко: Я не против реванша с Головкиным или боя с Канело
Украинский средневес Сергей Деревянченко высказался о победе абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса над обладателем титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным.
При этом украинский боксер заявил, что готов встретиться с ними в ринге.
"Это был хороший бой, однако я ожидал большей активности от Головкина.
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Я не прочь боксировать с Канело, или любым другим боксером этих весовых категорий.
Я не против провести реванш с Головкиным, бой с Канело или реванш с Чарло - я хочу боксировать против всех серьезных ребят", - приводит слова Деревянченко Luckypunch.net со ссылкой на ES News.
Напомним, что Деревянченко уступил Головкину в поединке за вакантные титулы IBF и IBO в октябре 2019 года.
В своем последнем бою украинский боксер единогласным решением судей одолел американца Джошуа Конли, прервав серию из трех поражений.