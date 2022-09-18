Головкин отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе Геннадий Головкин поделился мнением о том, что он завершит карьеру после поражения от Сауля Альвареса.

По словам 40-летнего спортсмена, он не собирается уходить на пенсию после поражения от мексиканца.

"У меня страсть к боксу еще пока не остыла. Сейчас у меня три пояса в 160 фунтах, мне надо решать свои вопросы. Может быть, скажу немного громко, но я неплохо себя чувствовал. Если вы видели, я не пропускал, не устал. Я показал, что еще есть силы, чему я очень рад. Где бы я ни находился, конечно, я буду думать, как вернуться и с каким настроем".

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"Все будет зависеть от предложений в 168 фунтах, но в данный момент у меня три пояса в 160. Мне надо будет как-то решать свои вопросы там", - приводит слова Головкина Fight Hub TV.

На ISPORT доступно видео боя и статистика ударов.