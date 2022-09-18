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Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

Вашему вниманию самые яркие моменты третьего поединка боксеров.
Сегодня, 10:06
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
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В ночь с 17 на 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Главным поединком вечера стала трилогия абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса и обладателя титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадия Головкина.

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Мексиканский боксер сумел защитить чемпионские пояса, победив единогласным решением судей - 116:112, 115:113, 115:113.

Вашему вниманию видео боя Альварес - Головкин:

Ранее сообщалось, что Альварес прокомментировал свою победу над Головкиным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сауль Альварес Геннадий Головкин видео боя трилогия
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Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя
Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

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