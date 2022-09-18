Альварес: Я буду двигаться вперед, чтобы расширить и укрепить свое наследие

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился впечатлениями после победы в третьем поединке с Геннадием Головкиным.

По словам мексиканского боксера, он пережил сложный этап жизни после поражения Дмитрию Биволу.

"Большое тебе спасибо, мой друг. Спасибо, Головкин. Благодарю за все. Мы дали фанатам три хороших боя. Спасибо за все. Большое спасибо вам за поддержку. Я прошел через очень сложные вещи в моей жизни. Ты можешь лишь пытаться дальше двигаться вперед. Недавно у меня был трудный период из-за моего поражения, и я на самом деле показал, что поражения - это здорово, потому что они вдохновляют тебя на возвращение и демонстрацию своей скромности".

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Альварес заявил, что продолжит выступать после операции на левой руке.

"Головкин - очень хороший боец. Я рад разделить с ним ринг. Я буду двигаться вперед, чтобы расширить и укрепить свое наследие. Головкин - жесткий боец. Но я рад. Я оставил на ринге все. У меня есть проблемы с левой рукой, поэтому мне нужна операция, но у меня все хорошо. Я воин, поэтому я здесь", - приводит слова Альвареса Matchroom Boxing.

Ранее сообщалось, что Ломаченко отреагировал на победу Альвареса в третьем бою с Головкиным.