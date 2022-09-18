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Ломаченко отреагировал на победу Альвареса в третьем бою с Головкиным

Украинец стал свидетелем победы мексиканского боксера.
Сегодня, 08:15
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
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Украинский боксер Василий Ломаченко поделился мнением о победе абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса в третьем поединке с Геннадием Головкиным.

По словам нашего спортсмена, он подозревает, что у казахстанца были проблемы со здоровьем, из-за чего он не мог действовать правой рукой.

"Это был очень интересный, очень исторический бой. Но я думаю, что у Головкина были проблемы со здоровьем. Я считаю так, потому что на протяжении всего поединка он работал только левой рукой.

Ждал ли я большего от Головкина? Не знаю. Никто не знает. Это бокс. Перед боем ты думаешь о стратегии обоих бойцов, но по ходу поединка все меняется".

Ломаченко также поделился мнением о реванше Альвареса и Бивола.

"Реванш Канело с Биволом будет интересным. Я думаю, что Альваресу необходим этот рематч", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Напомним, Канело победил Геннадия Головкина единогласным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Василий Ломаченко Сауль Альварес Геннадий Головкин
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