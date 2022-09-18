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Канело победил Головкина в трилогии и защитил пояса в суперсреднем весе

Мексиканский боксер оказался лучшим в трилогии с казахстанцем.
Сегодня, 07:36
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
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В ночь с 17 на 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. Главным поединком вечера стала трилогия абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса и обладателя титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадия Головкина.

С первых раундов мексиканский боксер захватил инициативу, создав проблемы сопернику. Канело больше атаковал, больше шел вперед, а Геннадий действовал вторым номером, пытаясь ответить контратаками.

Альварес не позволял сопернику ничего сделать, а одиночные удары особо не создавали проблемы ему. Такого не скажешь про Головкина, который еще до середины боя пропустил несколько мощных ударов, в результате чего начали появляться гематомы. Средина боя также прошла под контролем Альвареса, который находил своими ударами брешь в обороне Геннадия.

Переломом поединка мог стать девятый раунд, когда Головкин впервые заставил Альвареса плотно защищаться, прижиматься к канатам. Геннадий старался найти момент для нокаутирующего удара, однако Сауль грамотно оборонялся.

В чемпионских раундах боксеры разменивались ударами, комбинациями, влиянием и контролем. Таким образом, они поделили раунды.

Благодаря своему старту мексиканский боксер сумел набрать необходимый запас очков, которые и озвучили судьи. Альварес победил единогласным решением: 116:112, 115:113, 115:113.

Примечательно, что после боя, несмотря на резкие высказывания до этого, боксеры отдали уважение друг другу, а также командам соперника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сауль Альварес Геннадий Головкин трилогия
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