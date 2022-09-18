Головкин - о поражении Альваресу: Помните, ребята, что я все еще чемпион

Объединенный чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал свое поражение в третьем бою с Саулем Альваресом.

По словам 40-летнего боксера, они с Альваресом показали достойное выступление в плане тактики.

"Это высочайший класс, лучший поединок в боксе. Все знают, кто такой Канело. Каждый плохой шаг - это конец поединка. Если ты пропустишь удар, то это закончит бой. Посмотрите на его и на мое лица - они чистые, потому что у нас была лучшая подготовка, и мы показали ее в бою.

Этот бой был очень умным, в нем было больше тактики, словно это шахматы. Сегодня Канело оказался лучше. Во второй половине я попытался изменить ход боя. Я чувствовал себя неплохо. Это хороший бой".

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Головкин заявил о том, что не будет завершать карьеру.

"Наша вражда окончена. Это словно баскетбол, где были Леброн и Коби, Майкл Джордан и Коби. Безусловно, я продолжу карьеру. У меня есть отличный план. Сегодня я должен поздравить Канело и всех фанатов бокса. Помните, что у меня есть три пояса в среднем весе. Я вернусь. Я все еще чемпион, ребята", - приводит слова Головкина Matchroom Boxing.

На ISPORT доступны результаты судейских записок.