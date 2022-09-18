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Альварес - Головкин: судейские записки

Мексиканец победил единогласным решением.
Сегодня, 08:35
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
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В ночь с 17 на 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. Главным поединком вечера стала трилогия абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса и обладателя титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадия Головкина.

Мексиканский боксер сумел защитить чемпионские пояса, победив единогласным решением судей - 116:112, 115:113, 115:113.

Канело выдал лучший старт, доминировав до средины поединка. Ближе к концу боя казахстанец начал набирать раунды, однако их количества не хватило для победы.

Вашему вниманию оценки судей:

Ранее сообщалось, что Ломаченко отреагировал на победу Альвареса в третьем бою с Головкиным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сауль Альварес Геннадий Головкин судейские записки трилогия судейские оценки
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