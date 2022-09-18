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Альварес сделал заявление касательно реванша с Биволом

Мексиканец намерен дождаться итога поединка Бивола и Рамиреса.
Сегодня, 11:23
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес заявил о том, что желает провести реванш с обладателем титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрием Биволом.

По словам мексиканского боксера, он возьмет паузу, чтобы восстановить травмированную руку, после чего он дождется поединка Бивола и Гильберто Рамиреса.

"Я хочу драться с Биволом, если он победит Рамиреса. Все об этом знают. Посмотрим, что произойдет в этом поединке, но мне нужен отдых. Мне необходимо вылечить руку, потому что она и мое тело должны быть сильнее, чем когда-либо".

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"Взять реванш за это поражение очень важно для моего наследия, для меня и моей гордости, моей страны, моей семьи. Это очень важно, и я побью его", - приводит слова Альвареса Matchroom Boxing.

Напомним, бой Бивола и Рамиреса пройдет 5 ноября в ОАЭ.

На ISPORT доступно видео боя и статистика ударов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сауль Альварес Дмитрий Бивол
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