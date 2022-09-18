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Альварес - Головкин: статистика ударов

Мексиканец нанес меньше ударов, но был точнее.
Сегодня, 10:27
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
Геннадий Головкин - Сауль Альварес / Getty Images
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В ночь с 17 на 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing.

Главным поединком вечера стала трилогия абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса и обладателя титулов WBA и IBF в среднем дивизионе Геннадия Головкина.

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Статистический центр CompuBox подсчитал удары боксеров в поединке. Альварес нанес 487 ударов, из которых 130 попали в цель (26,7%). На счету Головкина 521 удар, из которых 120 попали в цель (23%).

Головкин активно использовал джеб - 74 удара против 45 у Альвареса, но по силовым ударам преимущество было у мексиканца - 85 на 46.

На ISPORT доступно видео боя Сауль Альварес - Геннадий Головкин.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бокс Сауль Альварес Геннадий Головкин Статистика ударов
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Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя
Сауль Альварес - Геннадий Головкин: видео боя

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