Менеджер Усика не видит соперника, который может его побить

Представитель чемпиона объяснил, в чем его превосходство над другими.

Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что в данный момент не видит соперника, который мог бы его одолеть, несмотря на непредсказуемость бокса.

Представитель украинского боксера перечислил его сильные стороны.

"Есть ли кто-то, кто побьет Усика? Это бокс, здесь может случиться все что угодно. Но с его выносливостью, с его IQ, с его передвижением в ринге, с его мышлением в бою - я считаю, на данный момент, никто с ним не сравнится", - сказал Климас в комментарии talkSPORT Boxing.

