Менеджер Усика не видит соперника, который может его побить

Представитель чемпиона объяснил, в чем его превосходство над другими.
Сегодня, 09:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что в данный момент не видит соперника, который мог бы его одолеть, несмотря на непредсказуемость бокса.

Представитель украинского боксера перечислил его сильные стороны.

Читай также: "С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри

"Есть ли кто-то, кто побьет Усика? Это бокс, здесь может случиться все что угодно. Но с его выносливостью, с его IQ, с его передвижением в ринге, с его мышлением в бою - я считаю, на данный момент, никто с ним не сравнится", - сказал Климас в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что Усик определился со следующим соперником.

