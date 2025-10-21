iSport.ua
Усик определился со следующим соперником

Абсолютный чемпион ждет результата другого боя, чтобы получить оппонента.
Вчера, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о его следующем поединке.

В общении с обозревателем The Ring Майком Коппинджером представитель украинского боксера сообщил, что тот собирается встретиться в ринге с победителем боя между временным чемпионом WBO Джозефом Паркером и обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли.

Читай также: "Все хотят драться с Усиком": Паркер высказался о значимости поединка с Уордли

При этом Лапин также заявил, что восстановление Усика после травмы спины "проходит отлично" после того, как он недавно завершил "реабилитационный лагерь".

"Он чувствует себя хорошо и находится в отличной форме", - отметил он.

В ринг абсолютный чемпион планирует вернуться в первой половине 2026 года.

Напомним, что бой Паркера и Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Также директор команды Усика ответил, возможен ли бой с Мозесом Итаумой.

