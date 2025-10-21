Усик определился со следующим соперником
Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о его следующем поединке.
В общении с обозревателем The Ring Майком Коппинджером представитель украинского боксера сообщил, что тот собирается встретиться в ринге с победителем боя между временным чемпионом WBO Джозефом Паркером и обладателем временного пояса WBA Фабио Уордли.
При этом Лапин также заявил, что восстановление Усика после травмы спины "проходит отлично" после того, как он недавно завершил "реабилитационный лагерь".
"Он чувствует себя хорошо и находится в отличной форме", - отметил он.
В ринг абсолютный чемпион планирует вернуться в первой половине 2026 года.
Напомним, что бой Паркера и Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.
Также директор команды Усика ответил, возможен ли бой с Мозесом Итаумой.
