Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с Итаумой

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о вероятности боя против Мозеса Итаумы.

Представитель украинца отметил, что британский проспект сейчас может быть не готов ко встрече в ринге с лидером дивизиона и ему пока рано выходить на такой поединок.

"Я бы не сказал, что Усик не хочет драться с Итаумой. Он перспективный боец, и его команда хорошо поработала, чтобы довести его до нынешнего уровня и рейтинга. Но если проанализировать ситуацию в супертяжелом весе, кроме Усика, там есть еще много топовых соперников.

Итауме еще нужно серьезное испытание перед боем с легендой. Мы видели, чтобы он проходил все 12 раундов и был в опасных ситуациях в ринге? Мой ответ - нет. На этом этапе у него еще нет инструментов, чтобы победить Усика", - приводит слова Лапина The Ring.

Отметим, также директор команды Усика сообщил о планах абсолютного чемпиона на будущее.

