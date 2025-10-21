iSport.ua
Русский Українська

Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с Итаумой

Представитель украинца оценил готовность британского проспекта к поединку с абсолютом.
Сегодня, 18:35       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о вероятности боя против Мозеса Итаумы.

Представитель украинца отметил, что британский проспект сейчас может быть не готов ко встрече в ринге с лидером дивизиона и ему пока рано выходить на такой поединок.

Читай также: Эдди Хирн: Усик согласится на бой с Итаумой, если тот победит еще несколько бойцов

"Я бы не сказал, что Усик не хочет драться с Итаумой. Он перспективный боец, и его команда хорошо поработала, чтобы довести его до нынешнего уровня и рейтинга. Но если проанализировать ситуацию в супертяжелом весе, кроме Усика, там есть еще много топовых соперников.

Итауме еще нужно серьезное испытание перед боем с легендой. Мы видели, чтобы он проходил все 12 раундов и был в опасных ситуациях в ринге? Мой ответ - нет. На этом этапе у него еще нет инструментов, чтобы победить Усика", - приводит слова Лапина The Ring.

Отметим, также директор команды Усика сообщил о планах абсолютного чемпиона на будущее.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Сергей Лапин Мозес Итаума

Статьи по теме

Усик определился со следующим соперником Усик определился со следующим соперником
Директор Усика сообщил о планах абсолютного чемпиона на будущее Директор Усика сообщил о планах абсолютного чемпиона на будущее
Хирн: Никому не интересен бой Усик - Фьюри, всем интересен Джошуа - Фьюри Хирн: Никому не интересен бой Усик - Фьюри, всем интересен Джошуа - Фьюри
Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу

Видео

Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики
Рамос забил Навасу: легенды Реала встретились в чемпионате Мексики

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла позицию, Костюк, Ястремская и Стародубцева поднялись в рейтинге
просмотров
Рейтинг ATP: в ТОП-10 одно изменение, украинцы теряют позиции
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов21:48
Барселона в большинстве устроила избиение Олимпиакосу
Лига Чемпионов21:25
Забарный выйдет в старте на матч с Байером, Трубин и Судаков с первых минут сыграют с Ньюкаслом
Бокс20:59
Усик определился со следующим соперником
Европа20:28
Турецкий клуб собирается отправить украинского форварда в аренду
Лига конференций19:52
Шахтер и Динамо получили арбитров на ближайшие матчи Лиги конференций
Лига конференций19:25
Будущий соперник Шахтера испытывает проблемы с главным тренером
Бокс18:58
Чисора ведет переговоры с соперником для юбилейного боя
Европа18:56
Погба близок к возвращению на поле спустя два года
Бокс18:35
Директор команды Усика ответил, возможен ли бой с Итаумой
Европа18:30
Мареска прокомментировал частые красные карточки своих игроков
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK