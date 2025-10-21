iSport.ua
Директор Усика сообщил о планах абсолютного чемпиона на будущее

Сергей Лапин раскрыл количество оставшихся боев Усика.
Сегодня, 11:29       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал для Ring Magazine, сколько ещё боев планирует провести абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе.

Читай также: "Ведем переговоры": Усику предложили провести бой на голых кулаках

По имеющейся информации, Александр не рассматривает третью встречу с Тайсоном Фьюри, однако Усик хочет провести примерно пять боев до завершения карьеры.

Напомним, ранее Усик сообщил, до скольки лет планирует боксировать.

Ранее Александр Усик заявлял, что планирует провести два боя до завершения карьеры, однако после реванша с Даниэлем Дюбуа, который прошёл этим летом, украинский абсолютный чемпион мира сменил решение.

