Директор Усика сообщил о планах абсолютного чемпиона на будущее

Директор команды Александра Усика Сергей Лапин рассказал для Ring Magazine, сколько ещё боев планирует провести абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе.

По имеющейся информации, Александр не рассматривает третью встречу с Тайсоном Фьюри, однако Усик хочет провести примерно пять боев до завершения карьеры.

Ранее Александр Усик заявлял, что планирует провести два боя до завершения карьеры, однако после реванша с Даниэлем Дюбуа, который прошёл этим летом, украинский абсолютный чемпион мира сменил решение.

