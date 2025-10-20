Эдди Хирн: Усик согласится на бой с Итаумой, если тот победит еще несколько бойцов

Британский промоутер Эдди Хирн обсудил возможный бой между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком (24-0, 15 KO) и Мозесом Итаумой (13-0, 11 KO) в интервью для YouTube-канала Pro Boxing Fans.

Хирн уверен, что Александр согласится на бой с Мозесом, если юный боксер увеличит свой список побед.

Я понимаю, что когда ты достиг всего, ты, вероятно, думаешь: "Вот этот парень должен заслужить бой".

Итаума боксировал с Диллианом Уайтом, который, вероятно, в то время был не в лучшем состоянии. Но если он выйдет и победит еще несколько бойцов, то, я уверен, что Усик сразится с Итаумой".

Ранее бывший чемпион мира Виктор Постол поделился мнением о возможном поединке Усика против Итаумы или Джейка Пола.

