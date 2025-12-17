iSport.ua
ПСЖ выиграл Межконтинентальный кубок из-за ужасной реализации пенальти соперником

В серии пенальти Фламнго забил лишь один гол.
Вчера, 21:50       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В среду, 17 декабря, состоялся финал Межконтинентальног кубка ФИФА, где сошлись ПСЖ и Фламенго.

Парижане открыли счет уже на 9-й минуте, но гол Руиса был отменен из-за того, что мяч покинул поле во время атаки. 

Далее игра стала более равная, но под занавес тайма Кварацхелия все же забил гол по правилам и открыл счет. Вскоре после начала второй половины матча Фламенго заработал пенальти, который оформил Жоржиньо.

Более Фламенго никак не мог дойти до ворот парижан, а те в ответ так и не сумели завершить хотя бы одним голом свои атаки. В дополнительное время команды так же не выявили сильнейшего и перевели матч в серию пенальти.

В итоге футболисты Фламенго сумели забить лишь один гол, хотя и парижане также разочаровали реализацией. Однако голы Витиньи и Мендеша принесли клубу трофей.

ПСЖ - Фламенго 1:1 (по пен. 2:1)
Голы: Кварацхелия, 38 - Жоржиньо (пенальти), 62

ПСЖ: сафонов – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери – Руис, Витинья, Невеш – Кварацхелия (Мбае, 90), Дуэ (Дембеле, 78), Ли Кан Ин (Маюлю, 35, Баркола, 64).

Фламенго: Росси – Алекс Сандро, Перейра, Ортис, Варела – Жоржиньо (Сауль, 75), Пульгар (де ла Крус, 75), Энрике, Де Арраскаэта (Эверттон Араужу, 74), Карраскаль (Педру, 56) – Плата.

