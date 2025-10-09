"Все хотят драться с Усиком": Паркер высказался о значимости поединка с Уордли

Новозеландец поделился ожиданиями от боя с британцем.

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер высказался о бое против обладателя временного пояса WBA Фабио Уордли.

Новозеландский боксер отметил, что все разговоры о поединке с абсолютом дивизиона Александром Усиком станут бессмысленными, если он не возьмет верх в этом противостоянии с британцем.

"Это большой бой. Он принесет мне статус обязательного претендента на титул WBA.

Я знаю, что все сейчас говорят об Усике, все хотят с ним драться, но моим Усиком сейчас является Фабио Вордли. Все мое внимание на нем, и ничего больше не имеет значения.

Если я не сделаю все правильно в этом бою, не будет смысла говорить о каких-либо других поединках", - сказал Паркер в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что бой Паркера и Уордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.

Ранее Уордли объяснил, почему верит в успех в бою с Паркером.

