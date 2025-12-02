"Не удивила": Усик оценил победу Уордли над Паркером

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал победу обладателя титула WBO Фабио Уордли над Джозефом Паркером.

Украинский боксер отметил, что его не удивило успешное выступление британца, поскольку считает его хорошим бойцом.

Читай также: Усик назвал самого желаемого соперника на ближайший бой

"Удивила ли победа Уордли? Нет, меня не удивила, потому что я работал с ним. Это хороший боец и отличный парень.

У него было только пять любительских боев до профи? Это безумие, да. Я очень уважаю этого парня, потому что он много работает над своим телом. Тренировки, тренировки, постоянные тренировки", - сказал Усик в комментарии Boxing King Media.

Напомним, что Уордли в октябре одолел Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде и отобрал у него временный пояс WBO. После освобождения титула Усиком британец был повышен до статуса полноценного чемпиона.

Ранее Усик раскрыл причину отказа от титула WBO.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!