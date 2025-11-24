iSport.ua
"Меня это шокировало": Промоутер высказался о проваленном Паркером тесте на наркотики

Фрэнк Уоррен отреагировал на скандальную ситуацию с новозеландским боксером.
Вчера, 00:59       Автор: Игорь Мищук
Джозеф Паркер / Getty Images
Джозеф Паркер / Getty Images

Промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал положительный тест на наркотики бывшего чемпиона мира Джозефа Паркера.

По словам функционера, он не мог поверить, что с новозеландским боксером может случиться подобный инцидент.

Читай также: "Сотрудничаю со следствием": Паркер сделал первое заявление после проваленного теста на наркотики

"Это очень разочаровывает, потому что я всегда считал Джо действительно отличным парнем. Честно говоря, я был удивлен. Меня это шокировало. Если бы вы сказали, что кто-то из участников этого шоу сдал положительный тест на допинг, я бы даже не рассматривал вариант, что это он. Но это он. Поэтому нужно разобраться.

Дальше будет слушание. Он должен будет представить свое дело, открыть пробу Б, и все пойдет своим чередом. Они определят, совпадает ли результат пробы Б. И он должен будет объяснить, почему это в его организме.

Кокаин не является допингом? Я с этим не согласен. Он усиливает. Не думаю, что это официальное правило. Я знаю, что люди говорят, что это рекреационный наркотик, но кокаин тоже обостряет ваши ощущения. Так что я не знаю. Что бы это ни было, если это в списке запрещенных веществ, то оно в списке запрещенных - на этом все", - сказал Уоррен в комментарии The Ring.

Напомним, в организме Паркера были обнаружены следы кокаина после теста, который он сдал в день боя с Фабио Уордли. Новозеландскому боксеру грозит двухлетняя дисквалификация.

Ранее менеджер Паркера также отреагировал на скандал с проваленным тестом на наркотики.

