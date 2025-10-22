iSport.ua
"С Тайсоном ты никогда не знаешь": Менеджер Усика ответил, возможен ли третий бой с Фьюри

Представитель украинца напомнил о переменчивости британского экс-чемпиона.
Сегодня, 19:40       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился мыслями о вероятности третьего боя против Тайсона Фьюри.

Представитель украинца отметил, что многое зависит от интереса фанатов к еще одному противостоянию, к тому же все усложняется неопределенностью британца.

Читай также: Промоутер Фьюри предположил, почему Усик должен согласиться на третий бой

"Я не знаю. Нам нужно оценивать ситуацию. Он уже дважды побеждал Фьюри. Хотят ли этого фанаты? Этот вопрос не ко мне. Этот вопрос к ним. Смогут ли они раскупить стадион? Мы не знаем.

Тайсон Фьюри сказал, что хочет драться, но реально ли он хочет драться? Мой парень готов, он тренируется, он никогда не говорил, что завершил карьеру.

А с Тайсоном ты никогда не знаешь. Он может завершить карьеру, потом вернуться. Он захочет драться снова, а потом на следующий день он не хочет драться. Мы реально не знаем. Мы будем продолжать, но с тем, что будет точно и реально", - сказал Климас в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее сообщалось, что Усик определился со следующим соперником.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

