Промоутер Фьюри предположил, почему Усик должен согласиться на третий бой

Фрэнк Уоррен рассказал, что может мотивировать украинца снова выйти в ринг против британца.
Вчера, 22:42       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поразмышлял о возможном третьем поединке с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

По мнению представителя британского боксера, финансовая составляющая потенциального боя может стать мотивацией для украинца снова выйти в ринг против его подопечного.

"Это денежный бой. Посмотрите на варианты Усика на данный момент, когда он должен драться со всеми этими обязательными претендентами. Вот на каком этапе он сейчас.

Он заслуживает и должен заработать все деньги, которые может получить от боев, независимо от того, будет ли он защищать свои титулы или откажется от них - мы этого не знаем, но его интересуют только денежные бои. И я понимаю, что в его возрасте большой денежный бой - это поединок между ним и Тайсоном", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее промоутер объяснил, при каких условиях Фьюри вернется в ринг.

