Промоутер Фьюри предположил, почему Усик должен согласиться на третий бой

Фрэнк Уоррен рассказал, что может мотивировать украинца снова выйти в ринг против британца.

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поразмышлял о возможном третьем поединке с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

По мнению представителя британского боксера, финансовая составляющая потенциального боя может стать мотивацией для украинца снова выйти в ринг против его подопечного.

Читай также: "Говорит о нем постоянно": Промоутер Фьюри назвал бой, который тот действительно хочет

"Это денежный бой. Посмотрите на варианты Усика на данный момент, когда он должен драться со всеми этими обязательными претендентами. Вот на каком этапе он сейчас.

Он заслуживает и должен заработать все деньги, которые может получить от боев, независимо от того, будет ли он защищать свои титулы или откажется от них - мы этого не знаем, но его интересуют только денежные бои. И я понимаю, что в его возрасте большой денежный бой - это поединок между ним и Тайсоном", - сказал Уоррен в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее промоутер объяснил, при каких условиях Фьюри вернется в ринг.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!